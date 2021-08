Beyoncé kündigt neues Album an

Beyoncé arbeitet schon seit längerer Zeit an einem neuen Album.

Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Die Arbeit an neuen Songs nimmt viel Zeit in Anspruch, denn Beyoncé ist Perfektionistin. Ihre Fans aber können sich jetzt freuen: „Ja, die Musik kommt“, sagte die Sängerin in einem Interview.

Fünf Jahre nach ihrem letzten Solo-Projekt hat Superstar Beyoncé ihren Fans neue Musik in Aussicht gestellt. „Ich bin seit anderthalb Jahren im Studio“, sagte die Sängerin in einem Interview des Magazins „Harper's Bazaar“.Die 39-Jährige erz