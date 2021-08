Schauspielerin Margot Robbie dreht mit Brad Pitt zur Zeit das Historiendrama „Babylon“.

Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles. Wes Anderson stellte erst im Juli bei den Filmfestspielen in Cannes sein Comedy-Drama „The French Dispatch“ vor. Für sein nächstes Filmprojekt holt er unter anderem die Australierin Robbie an Bord.

Der amerikanische Star-Regisseur Wes Anderson (52) will die Australierin Margot Robbie (31, „The Suicide Squad“, „Once Upon a Time in Hollywood“) für seinen nächsten Ensemblefilm vor die Kamera holen.Die Dreharbeiten zu dem noch titellosen