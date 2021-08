Das Cover des Albums "Happier Than Ever" von Billie Eilish.

-/Universal Music/dpa

Baden-Baden/Berlin. Sie hat es geschafft: Billie Eilish ist mit ihrem neuen Album auch in Deutschland ganz oben in den Charts eingestiegen.

Pop-Superstar Billie Eilish hat erstmals ein Album auf Platz eins der deutschen Charts platziert. Die 19-jährige US-Sängerin schaffte das mit ihrer neuen Scheibe „Happier Than Ever“.Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“