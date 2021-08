Nena-Konzert in Bad Segeberg abgesagt

Sängerin Nena steht in der Live-Übertragung der ZDF-Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ in der TUI-Arena auf der Bühne.

Swen Pförtner/dpa

Flensburg. Nach ihrem umstrittenen Auftritt in Berlin Schönefeld wurde bereits ein weiteres Konzern in Wetzlar abgesagt. Nun wird Nena auch in Bad Segeberg nicht auftreten.

Das für den 21. August geplante Konzert der Sängerin Nena in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein fällt aus. Der Termin sei im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters Förde Show Concept und des Künstlerbookings abgesagt worden, teilte de