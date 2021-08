Mitglieder der Band Newmen (undatierte Aufnahme).

Berlin. Noch vor Techno war „Krautrock“ ein wichtiger Beitrag Deutschlands zur Popmusik. Die hessische Band Newmen bezieht sich auf die Ikonen dieses Stils - und verwebt motorische Grooves mit feinen Melodien.

Was einst spöttisch gemeint war für seltsame Musik aus der damaligen Pop-Diaspora, hat sich längst zu einem international hoch respektierten Markenzeichen deutscher Kultur entwickelt: der „Krautrock“. Mit Can, Kraftwerk oder NEU! in den 197