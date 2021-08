Sabrina Weckerlin (l) und Celena Pieper spielen die Hauptrollen von Elsa und Anna in der deutschsprachigen Erstaufführung des neuen Musicals „Die Eiskönigin“.

Morris Mac Matzen/- Stage Entertainment Germany/dpa

Hamburg. Erstmals wird die „Eiskönigin“ in deutscher Sprache in Hamburg aufgeführt. Die Stars des Musical-Welterfolgs sind glücklich, dabei zu sein.

Der Kino-Welterfolg „Die Eiskönigin“ feiert am 7. November Musical-Premiere in Hamburg. Die Hauptrollen in der deutschsprachigen Erstaufführung werden Celena Pieper und Sabrina Weckerlin übernehmen, teilte das Musical-Unternehmen Stage Ente