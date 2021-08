Tony Bennett und Lady Gaga kündigen zweites Album an

Tony Bennett und Lady Gaga nehmen zusammen eine neue Platte auf.

picture alliance / Michael Nelson/EPA/dpa

New York/Los Angeles. Der 95-jährige Sänger und der 35-jährige Popstar nahmen bereits 2014 ein gemeinsames Album auf. Bald soll die zweite Platte des Duos erscheinen.

Tony Bennett und die Popdiva Lady Gaga (35) haben am 95. Geburtstag des legendären Sängers ein zweites gemeinsames Album angekündigt. „Love For Sale“ soll am 1. Oktober erscheinen, schrieb Lady Gaga auf Twitter. Dazu verlinkte sie eine Kost