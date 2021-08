„Stand For Myself“: Begeisternder Soul-Pop von Yola

Stark und selbstbewusst: Yola.

Joseph Ross/dpa

Berlin. Eine Stimme wie die von Yola hört man wirklich nicht alle Tage. Nach einem bereits sehr starken Debüt erinnert die Britin mit Album Nummer zwei erst recht an große weibliche Soul-Ikonen.

In diesen Sommer betrauert die Musikwelt den Verlust des englischen Soul-Superstars Amy Winehouse vor zehn Jahren. Der Tod der erst 27-jährigen, suchtkranken Musikerin am 23. Juli 2011 riss eine große Lücke in die Pop-Szene auf der Insel.Da