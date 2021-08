„Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Anita und Roy Black ist mit Zeilen wie „Das Schönste im ganzen Jahr, das sind die Ferien“ und dem Refrain „Schön ist es auf der Welt zu sein/Sagt die Biene zu dem Stachelschwein“ unvergessen.

Hans Dürrwald/dpa

Oslo. Wer es einmal gehört hat, kriegt es kaum aus dem Kopf: das Lied „Schön ist es auf der Welt zu sein“, gesungen von Roy Black und der jungen Anita. Für Anita Hegerland ging es danach erst richtig los.

Das Lied ist ein Evergreen in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Österreich, Skandinavien und den Benelux-Staaten. Es geht um den Ohrwurm „Schön ist es auf der Welt zu sein“ von Roy Black und der damals zehnjährigen Anita. Vor 50 Jah