Stormzy ebnet schwarzen Studierenden weiterhin den Weg zu den britischen Elite-Unis.

Lesley Martin/PA Wire/dpa

Cambridge. Vor drei Jahren hat der Rapper damit begonnen, schwarze Studierende mit Stipendien zu unterstützen. Mit Erfolg: Inzwischen spricht man vom „Stormzy-Effekt“. Jetzt wird das Programm ausgeweitet.

Der britische Rapper Stormzy will sich weiter für einen höheren Anteil schwarzer Studierender an den renommierten britischen Universitäten einsetzen.In den kommenden drei Jahren will der 28-Jährige gemeinsam mit der britischen Bank HSBC wei