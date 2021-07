Patti Smith darf in New York nicht fehlen. Hier begann einst ihre Karriere.

Owen Sweeney/Invision/AP/dpa

New York. Das Ende der Einschränkungen der Corona-Pandemie wird in New York mit viel Musik gefeiert. Der „Boss“ steht schon auf der Liste, jetzt kommen einige Hochkaräter noch hinzu.

Bei dem geplanten Großkonzert im New Yorker Central Park zum Ende der Einschränkungen der Corona-Pandemie sollen unter anderem Patti Smith, Andrea Bocelli, LL Cool J, Elvis Costello, Wyclef Jean, Barry Manilow, Carlos Santana und Rob Thomas