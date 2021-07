Hans „Hansi“ Kürsch, Sänger der Heavy Metal-Band Blind Guardian, freut sich auf Wacken.

Dirk Behlau/Nuclear Blast/dpa

Krefeld/Meerbusch. Im letzten Jahr fiel das Festival in Wacken ganz aus. In diesem September soll immerhin das „Bullhead City Festival“ in dem Dorf in Schleswig-Holstein über die Bühne gehen.

Nach fast zwei Jahren Bühnenpause soll die Heavy Metal-Band Blind Guardian im September als Höhepunkt des ersten Abends beim „Bullhead City Festival“ in Wacken vor 20 000 Menschen spielen. Sänger Hansi Kürsch ist nach eigenen Worten „super