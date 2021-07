Simpsons-Stimme Jackie Mason ist tot.

New York . Der US-Komiker Jackie Mason verlieh einem Charakter bei der Hit-Serie "Die Simpsons" seine Stimme. Er starb im Alter von 93 Jahren.

Der amerikanische Komiker Jackie Mason, der auch als Stimmgeber in den USA für die Zeichentrickserie "Die Simpsons" bekannt war, ist tot. Nach Angaben des Anwalts Raoul Felder, ein langjähriger Freund des Comedian, starb Mason am Samstag in