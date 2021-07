Amy Winehouse starb vor zehn Jahren.

Niall Carson/PA Wire/dpa

London. Genau vor zehn Jahren starb die britische Soulsängerin Amy Winehouse. Sie wurde nur 27 Jahre alt.

Genau zehn Jahre nach ihrem Tod haben am Freitag viele Briten der Sängerin Amy Winehouse gedacht. Die Musikerin mit der beeindruckenden Stimme und der Bienenkorbfrisur starb am 23. Juli 2011 im Alter von 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung