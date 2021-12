Osnabrück. Die News App der NOZ bietet eine Fülle an Artikeln zum Lesen und Hören. Damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben, erklären wir hier am Beispiel des "Audio Snack", dem News-Update zum Hören, wie Sie ganz einfach Push-Benachrichtigungen abonnieren können.

Sport-Podcasts, regionale Kriminalgeschichten zum Hören, Podcasts für Kinder, News-Updates, Hörartikel und Audio-Playlisten – das Audioangebot in der News App der NOZ ist breit gefächert und wächst immer weiter. Dabei kann es unter Umständen schwerfallen, die Übersicht zu behalten. Damit Sie bei Ihren Lieblingsformaten auf dem Laufenden bleiben und keine Folge mehr verpassen, haben Sie die Möglichkeit, Podcasts und Themen-Playlisten zu abonnieren.

So verpassen Sie keine Folge mehr

Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen anhand des „Audio Snack“. Das ist unser tägliches News-Update zum Hören mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten und vielen nützlichen weiterführenden Links. Und so abonnieren Sie den „Audio Snack“ in Ihrer News App:

Tippen Sie oben rechts in der App auf die Lupe, um das Menü der App zu öffnen.

Gehen Sie dann ebenfalls oben rechts auf „Einstellungen“.

Im nächsten Schritt tippen Sie in der unten aufgeführten Liste auf „Push-Benachrichtigungen“.

Falls Sie diese persönlichen Hinweise auf neue Artikel in der App bisher noch nie empfangen haben, müssen Sie die Funktion zuerst freischalten. Tippen Sie dafür einfach neben „Push aktivieren“ auf den kleinen Schieberegler. Leuchtet er blau, haben Sie die Push-Benachrichtigungen freigeschaltet.

Um jetzt auch noch den „Audio Snack“ zu abonnieren, wischen Sie so lange nach unten, bis Sie zum Ende der Liste gelangen.

Unter der Überschrift „Audiothek“ finden Sie den „Audio Snack“. Tippen Sie auch hier wieder auf den Schieberegler rechts daneben, um ihn blau zu färben und so zu aktivieren.

Bestätigen Sie zum Schluss mit dem blauen Haken unten rechts Ihre Auswahl.

Problemlösung Ihnen wird der "Audio Snack" in der Liste nicht angezeigt? Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zur Problemlösung gibt es drei Möglichkeiten: Schließen Sie die App komplett und starten Sie sie neu. Gehen Sie in Ihren App-Store, suchen Sie nach der News App und überprüfen Sie, ob ein Update der App verfügbar ist. Wird der Audio Snack in der Liste der Push-Benachrichtigungen nach wie vor nicht angezeigt, deinstallieren Sie die App und laden Sie noch einmal aus dem App-Store herunter.



Viele weitere Formate

Wie geht's weiter?

Veröffentlichen wir einen neuen Podcast, erscheint er auch in der Liste der Push-Benachrichtigungen Ihrer News App. Es lohnt sich also regelmäßig in dem Bereich vorbeizuschauen. Neben dem "Audio Snack" können Sie aktuell auch weitere Audio-Formate abonnieren. Dazu gehört zum Beispiel das "Brückengeflüster" – der Podcast zum VfL Osnabrück –, der Kinderpodcast „Ole schaut hin“, der Camping-Podcast "Vans & Friends" oder unsere Garten-Playlist "Querbeet" mit wertvollen Ratschlägen für Gartenfreunde. Diese und weitere Audio-Angebote finden sie außerdem im App-Menü unter "Audiothek".

Haben Sie den „Audio Snack“ – oder eines unserer anderen Audio-Formate – abonniert, erfahren Sie es per Push-Benachrichtigung als erstes, sobald wir einen neue Folge veröffentlichen. Die Nachricht erscheint dann auf Ihrem Handydisplay. Mit einem Klick auf die Benachrichtigung landen Sie direkt im Artikel. Mit dem Playsymbol über dem Artikelbild starten Sie die Audiodatei. Unter Umständen dauert es ein paar Sekunden, bis der „Audio Snack“ geladen hat und abgespielt wird. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören!

Übrigens: Im bereits erwähnten Menü „Push-Benachrichtigungen“ können Sie auch etliche andere Rubriken abonnieren. So erhalten Sie zum Beispiel Mitteilungen, die für Sie lokal interessant sind, oder bekommen immer die wichtigsten Nachrichten rund um Politik, Wirtschaft und Kultur zugeschickt.

Hier nochmal die Anleitung im Video:

Achten Sie auch in Artikeln auf das Play-Symbol über dem Bild. In den meisten Artikeln haben Sie nämlich ebenfalls die Option, sich den Text über unseren Audio-Player vorlesen zu lassen.



Fragen und Anregungen zu unseren Podcasts können Sie per Email senden an audio@noz-digital.de.