Sensation bei "Bares für Rares": Kandidatin Sabine Riemer erhält in der Sendung 29.000 Euro für eine historische Silberschale von Katharina der Großen – die sie selbst für fünf Euro auf dem Flohmarkt gekauft hatte.

Davon träumt jeder Trödler und Flohmarktliebhaber: "Bares für Rares"-Kandidatin Sabine Riemer fand vor einigen Jahren durch Zufall ein kleines Silberschälchen auf dem Flohmarkt. Für fünf Euro kaufte sie damals das Objekt. In der XXL-Abendausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" auf Schloss Johannisberg brachte ihr der Glücksfund jetzt ein kleines Vermögen ein. Für 29.000 Euro konnte die Hauswirtschafterin aus Hattingen die Schale verkaufen – das Sechstausendfache des ursprünglichen Kaufpreises.

Expertin ist begeistert: Geschenk von Katharina der Großen

Die Schale sei ein Kovsh, ein russisches Trinkgefäß. "Es handelt sich hier um ein Ehrengeschenk des kaiserlichen Hofes", erklärt "Bares für Rares"-Expertin Heide Rezepa-Zabel. Das Objekt sei aus 875er Silber gefertigt und innen vergoldet. Diese Informationen aus der Expertise bringen die zu diesem Zeitpunkt ahnungslose Kandidatin zum Staunen, doch es kommt noch besser: "Ausgegeben hatte dieses Stück Katharina die Große", so die Expertin. Der Rand des Kovsh zeige das Porträt der russischen Kaiserin. Aus der Stempelung ginge außerdem das Jahr 1763 hervor. "Ein echt museales Stück", fasst Moderator Horst Lichter schwärmend die Expertise zusammen.

"Das ist russische Geschichte"

Nach der Einschätzung der Expertin hofft Sabine Riemer auf einen guten Preis für ihren Flohmarktfund: 15.000 Euro wünscht sie sich von den Händlern. Expertin Heide Rezepa-Zabel schmunzelt und setzt den Wert des Objekts deutlich höher an: "In Anbetracht des wirklich interessanten Jahres 1763 und der überaus prunkvollen Ausstattung muss ich hier einen Marktpreis nennen, der weit höher liegt, und zwar bei 40.000 bis 60.000 Euro."

Diesen Preis erreicht der Kovsh bei den Händlern nicht ganz. Sie zeigen sich zwar begeistert über das historische Stück, doch Händlerin Susanne Steiger merkt an: "Es ist ein einmaliges Stück und auch für uns ist eine Preisfindung ohne eine weitläufige Recherche wirklich sehr, sehr schwierig." Schließlich einigt sich Sabine Riemer mit Händler Daniel Meyer auf einen Kaufpreis von 29.000 Euro. Die Kandidatin ist überglücklich über die enorme Gewinnsteigerung ihres Flohmarktfunds. "So viel Glück habe ich in meinem Leben noch nie gehabt", freut sich die 61-Jährige. Auch Käufer Daniel Meyer ist begeistert von der Antiquität: "Das ist russische Geschichte."

Die Sendung "Bares für Rares" mit Horst Lichter ist am Mittwochabend mit Abstand die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen gewesen. Im Schnitt 4,61 Millionen Zuschauer (19,9 Prozent) schalteten ein.

