Schauspieler Axel Milberg ("Tatort") schlüpft in eine neue Rolle.

Lino Mirgeler/dpa

Hamburg. Axel Milberg ist vor allem als "Tatort"-Ermittler bekannt, jetzt schlüpft er in eine andere Rolle. Als Dragqueen Viviane Bernaise flüchtet er in "Meine Freundin Volker" vor der Mafia in ein Dorf in Schleswig-Holstein.

