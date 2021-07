Neuer Film von Pedro Almodóvar in Venedig

Pedro Almodóvar eröffnet mit seinem neuen Film das Festival am Lido.

Thibault Camus/AP/dpa

Lido. Gerade erst ging das Festival in Cannes über die Bühne, da kündigt sich schon Venedig an: Pedro Almodóvar stellt am Lido seinen neuen Film vor.

Der neue Film „Madres paralelas“ des spanischen Regisseurs Pedro Almodóvar wird die 78. Filmfestspiele in Venedig (1. bis 11. September) eröffnen. Das gab die Biennale di Venezia am Montag bekannt. Der Film unter anderem mit Schauspielerin