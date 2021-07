„Der Rausch“: Vinterberg wagt sich an Alkoholexperiment

Martin (Mads Mikkelsen) will seine Krise mit Alkohol überwinden.

Henrik Ohsten/Weltkino/dpa

Berlin. In „Der Rausch“ spielt Mads Mikkelsen einen von vier Lehrern, die ein Experiment starten: Sie trinken regelmäßig Alkohol, um ihre Leben besser meistern zu können.

Vier Männer und ein Bier. Wenn es denn so wäre. In Thomas Vinterbergs Spielfilm nämlich, da fließt deutlich mehr an Alkohol.Es geht um einen Versuch: Wenn wir alle mit konstant 0,5 Promille durchs Leben laufen, wird dann alles gut? Alles ni