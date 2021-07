„In The Heights“: Bunter Ausflug in den New Yorker Sommer

Das Leben ist schön: Vanessa (Melissa Barrera) lässt sich treiben.

-/Warner Bros/dpa

New York. In schwierigen Zeiten können Musik und Tanz ein wunderbares Heilmittel sein. „In The Heights“ hat dazu alle Zutaten.

„In The Heights“ entführt seine Zuschauer in ein schillerndes New Yorker Latino-Viertel. Im Mittelpunkt des Musical-Films steht Usnavi, der Besitzer eines kleinen Bodega-Krämerlädchens in Washington Heights am Nordende Manhattans.Liebevoll