Chris Martin von Coldplay beim ersten Global Citizen Festival in Hamburg 2017.

picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Berlin. Die Live-Konzerte kommen zurück und auch das „Global-Citizen“-Festival soll im Herbst mit vielen Stars an etlichen Orten stattfinden.

Weltstars wie Billie Eilish, Ed Sheeran und Coldplay sind mit von der Partie, wenn am 25. September das „Global Citizen“-Festival stattfindet. Erstmals gibt es das Event in mehreren Städten gleichzeitig, wie die Veranstalter am Dienstag mit