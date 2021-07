Jennifer Lopez packt Musical-Projekte an

US-Sängerin Jennifer Lopez wirkte bereits in über zwei Dutzend Filmen mit.

Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Los Angeles. Musicals haben die Kindheit der Sängerin und Schauspielerin geprägt. Für ein neues Projekt will sie nun auf Musical-Klassikern basierende TV-Serien und Filme produzieren.

Pop-Superstar Jennifer Lopez (51) will sich auf Musical-Projekte einlassen. „Lass uns das machen“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin in einem Tweet, in dem sie mehrere Produktionspartner verlinkte.Als Produzentin macht Lopez mit dem V