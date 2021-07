Während der Live-Sendung von "RTL aktuell" am Sonntagabend ist es zu einem Stromausfall gekommen. Moderator Peter Kloeppel reagierte gelassen.

Christian Charisius/dpa

Köln. Sowas hat RTL-Nachrichtensprecher Peter Kloeppel in seinen 30 Jahren als Sprecher von "RTL aktuell" noch nicht erlebt: Am Sonntagabend gingen im Studio plötzlich die Lichter aus.

Wie gewohnt begrüßte RTL-Moderator Peter Kloeppel am Sonntag seine Zuschauer vor den Bildschirmen. In der Nachrichtensendung ging es um Themen wie die heißen Temperaturen in Spanien oder den Mordanschlag auf Peter R. de Vries. Doch nur fünf