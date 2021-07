Der US-Schauspieler Tom Hanks bei der Europapremiere des Films "Ein Hologramm für den König". Am 9. Juli ist er 65 Jahre alt geworden.

dpa/Jörg Carstensen

Los Angeles. Tom Hanks ist einer der bekanntesten Filmschauspieler Hollywoods. Zuletzt machte er durch seine Corona-Erkrankung Schlagzeilen, nun feiert er seinen 65. Geburtstag. Rückblick auf ein ungewöhnliches Leben.

"Forrest Gump", "Catch me If you can" oder "Cast Away": Im Kino kommt man nicht an Tom Hanks vorbei. Seine Erfolgswelle ebbt nicht ab und einige Filme mit ihm sind zu echten Klassikern geworden. Preisgekrönte Dramen wie "Der Soldat James Ry