Der Deutsch-Rapper Capital Bra nimmt Capital Bra in den Arm.

Christophe Gateau/dpa

Berlin. Er ist der erste Deutsch-Rapper in Madame Tussauds Wachsfiguren-Kabinett in Berlin. Und er hat einen Platz an ganz prominenter Stelle bekommen.

Capital Bra vertritt jetzt die Rapszene als Wachsfigur im Madame Tussauds in Berlin. Er steht direkt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Es ist für mich eine große Ehre, ich bin stolz, das ist einfach unglaublich“, sagte er bei der Enthül