Bill Condon verfilmt Musical „Guys and Dolls“

Der Regisseur Bill Condon will einen Kinohit aus dem Jahr 1955 neu verfilmen.

picture alliance / Tim Brakemeier/dpa

Los Angeles. Die Geschichte spielt in der New Yorker Unterwelt. Es geht um eine Wette zwischen einem Spielsalon-Besitzer und einem Berufsspieler. Bill Condon will den Stoff neu verfilmen.

Die Musikkomödie „Guys and Dolls“ („Schwere Jungs – leichte Mädchen“) mit Marlon Brando, Frank Sinatra und Jean Simmons in den Hauptrollen war 1955 ein Kinohit. Nun will Hollywood unter der Regie von Bill Condon („Dreamgirls“, „Breaking Daw