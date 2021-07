Quentin Tarantino hatte schon 2007 ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewahrt.

Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Sedan. Das Kino am Sunset Boulevard soll um Weihnachten herum wieder in Betrieb genommen werden. Tarantino will dort nur Analogfilme zeigen.

US-Regisseur Quentin Tarantino (58, „Once Upon a Time in Hollywood“) hat in Los Angeles ein weiteres Kino erworben. Mit dem Ankauf des New Beverly Cinema hatte der Oscar-Preisträger schon 2007 ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewa