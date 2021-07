Satire: „Bad Luck Banging or Loony Porn“

Wegen eines privaten Sexvideos bekommt Emi Cilibiu (Katia Pascariu) Schwierigkeiten.

-/Neue Visionen Filmverleih/dpa

Berlin. Verstörend, witzig, experimentell: Mit „Bad Luck Banging or Loony Porn“ hat Radu Jude auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen.

Schon die Anfangsszene hat es in sich. Die Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ hat in diesem Jahr die wichtigste Auszeichnung der Berlinale gewonnen.Der rumänische Regisseur Radu Jude erzählt im Film von einer Lehrerin, die einen Amateu