"Terra X" bietet erstaunliche Einblicke in die Bronzezeit

Der Grabhügel bei Dieskau ist die größte bekannte Grabanlage der europäischen Bronzezeit.

Dima Yarkov

Osnabrück. Die „Terra X“-Dokumentation „Deutschland in der Bronzezeit“ (ZDF, Sonntag, 11. Juli, 19.30 Uhr) bietet neue und erstaunliche Einblicke in eine unbekannte Zeit, die doch nicht so friedlich war, wie lange angenommen wurde.

Über die Bronzezeit in Nordeuropa war bislang relativ wenig bekannt. Erst mit dem spektakulären Fund der Himmelsscheibe von Nebra kam neue Bewegung in die Forschung. Zahlreiche neuere Funde deuten nun tatsächlich darauf hin, dass