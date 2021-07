Die Filmproduzentin Regina Ziegler (l) Ziegler Film und James Farrell, VP Local Originals, beim Filmfest mnünchen.

München. Corona wird uns noch lange beschäftigen. Davon ist die Filmproduzentin Regina Ziegler überzeugt.

Die Berliner Produzentin Regina Ziegler will einen Film über die Corona-Pandemie drehen. „Ich werde daraus eine Tragikomödie machen, nur so geht's“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag auf dem Filmfest München. Trotz der ernst