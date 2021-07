Jim Morrison, Sänger der Band The Doors - sein früher Tod mit 27 machte ihn zu einem Mythos.

Manfred Rehm/dpa

Berlin/Paris. In fünf rauschhaften Jahren wurde Jim Morrison zum Rock-Posterboy - und sah sich doch stets als Songpoeten. Sein früher Tod mit 27 machte ihn zu einem Mythos, der bis heute lebt. Am Samstag begehen Fans in aller Welt den 50. Todestag des legendären US-Sängers.

Es dürfte mal wieder einiges los sein auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise, rund um das Grab Nummer 5, 6. Division, 2. Reihe. Vermutlich noch mehr als üblich an einem für Millionen Musikfans bitteren Datum. An diesem Samstag (3.