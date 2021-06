Der frühere Fußall-Nationalspieler Lukas Podolski wird neuer Juror beim "Supertalent".

dpa/Bernd Thissen

Köln. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski kehrt nach Deutschland zurück. Aber nicht als Fußballer sondern als Juror bei einer bekannten TV-Show.

Fußballer Lukas Podolski kommt in die Jury der RTL-Show "Das Supertalent". Der 36-Jährige habe "für mehrere Jahre unterschrieben", teilte der Privatsender am Dienstag mit. Der frühere Bayern-München-Spieler werde von der nächsten Staffel an