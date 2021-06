Dwayne Johnson mit Amazon Studios in Weihnachtsfilm-Stimmung

Dwayne Johnson lässt sich für Amazon Studios auf ein größeres Weihnachtsfilm-Projekt ein.

Matt Crossick/PA Wire/dpa

Los Angeles. Ein „Feiertagsuniversum für Familien in aller Welt“ will Dwayne Johnson mit dem Filmprojekt schaffen, das für Weihnachten 2023 geplant ist. Amazon-Chef Jeff Bezos ist mit an Bord.

Action-Star Dwayne Johnson (49, „San Andreas“ „Fast & Furious 8“) lässt sich für Amazon Studios auf ein größeres Weihnachtsfilm-Projekt ein.Gemeinsam wollten sie ein „enormes, lustiges und einzigartiges 'Red One'- Feiertagsuniversum für