Die US-Schauspielerin Lily Collins kommt zu der 72. BAFTA Preisverleihung in der Royal Albert Hall.

Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Berlin. Viele Kinder wachsen mit der Spielzeugfigur Polly Pocket auf. Nun gibt es einen neuen Film über sie mit Starbesetzung.

Schauspielerin Lily Collins („Emily in Paris“) schlüpft in einem neuen Film von Lena Dunham in die Rolle der Kinderspielzeug-Figur Polly Pocket. „Ich kann es kaum erwarten, in diese Pastell-Welt zu einzutauchen“, schrieb die 32-jährige Brit