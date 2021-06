Chloé Zhao kritisiert Rassismus in Filmindustrie

Die Regisseurin Chloé Zhao.

Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Berlin. Die gebürtige Chinesin hat mit ihrem Drama „Nomadland“ für Aufsehen gesorgt. Wie so oft in ihren Filmen erzählt die Regisseurin auch hier vom Leben in den USA. Hollywood steht sie kritisch gegenüber.

Die Oscarpreisträgerin Chloé Zhao sieht deutliche Schwächen in der Filmindustrie. „Gibt es in der Industrie Sexismus, Rassismus? Zu 100 Prozent!“, sagte die 39-Jährige gebürtige Chinesin, die mit dem Drama „Nomadland“ drei Oscars gewann, im