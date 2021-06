Die „Restart Culture Parade“ in Hamburg.

Marcus Brandt/dpa

Hamburg. Die „Restart Culture Parade“ ist eine von vielen Aktionen zur bundesweiten Protestaktion „Night of Light 2021“. Was die Veranstaltungsbranche damit erreichen will.

Mit einer bunten Protestparade durch die Hamburger Innenstadt hat die Kultur- und Eventbranche erneut auf ihre Notlage aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Restart Culture Parade“ zogen am Dienstag mehrere Trucks und rund 650 Teilnehmer vom