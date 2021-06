Christoph Waltz übernimmt an der Seite von Willem Dafoe in „Dead For a Dollar“ eine Hauptrolle.

Los Angeles. Für seine Rolle im Tarantino-Western „Django Unchained“ erhielt Waltz 2013 einen Oscar als bester Nebendarsteller. In einem neuen Western soll er erneut einen Kopfgeldjäger mimen.

Hollywood-Star Christoph Waltz (64) will nach seiner oscargekrönten Rolle in dem Tarantino-Western „Django Unchained“ wieder einen Western drehen.An der Seite von Willem Dafoe (65, „Platoon“, „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“) übern