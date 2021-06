Kings Of Convenience bringen Frieden und Liebe

Kings of Convenience feiern ein grandioses Comeback.

--/Universal Music/dpa

Berlin. Als wären sie nie weg gewesen: Wieder machen die Kings Of Convenience aus dem dunklen Norden Europas Musik, die im Kopf helle Bilder erzeugt. „Peace Or Love“ kann glücklich machen in diesen Zeiten.

Der Bandname war schon mal ein gelungener Gag, als Erlend Øye und Eirik Glambek Bøe vor 20 Jahren die Szene betraten: Kings Of Convenience, also „Könige der Bequemlichkeit“.Das passte perfekt zum zurückgelehnt-lässigen Gitarrenpop der beide