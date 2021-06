Das Regiedebüt des Schauspielers Daniel Brühl geht ins Rennen um den Goldenen Bären der Berlinale 2021.

Ralf Hirschberger/dpa

Berlin. Der Schauspieler hat einen klingenden Namen in der Branche. Auf der Berlinale will er nun zeigen, dass er nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera arbeiten kann.

In der Sommerausgabe der Berlinale stellt der Schauspieler Daniel Brühl am Mittwoch (19.00 Uhr) seinen neuen Film vor. Erstmals hat er selbst Regie geführt.Im Psychothriller „Nebenan“ geht es um zwei sehr verschiedene Männer, die sich an ei