Lin-Manuel Miranda (l.) bei der Premiere von "In The Heights" beim Tribeca Film Festival.

Evan Agostini/Invision/AP/dpa

New York. Beim Theme Diversität hat Hollywood noch eniges zu tun. Die sieht auch der Musicalautor Lin-Manuel Miranda so.

Broadway-Star Lin-Manuel Miranda hat sich dafür entschuldigt, dass in seinem neuen Musicalfilm „In The Heights“ vorrangig Menschen mit hellerer Haut mitspielen. „Ich sehe die Diskussion um die Repräsentation von Afro-Latinos in unserem Film