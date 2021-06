Rose Byrne spielt Politikerin Jacinda Ardern in Drama

Die australische Schauspielerin Rose Byrne spielt in einem Polit-Drama Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern.

Jimmy Morris/EPA/dpa

Los Angeles. Schauspielerin Rose Byrne wird in dem Polit-Drama „They Are Us“ Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern spielen. Der Film thematisiert den Terrorangriff auf zwei Moscheen in Christchurch 2019.

Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern (40) soll in dem geplanten Polit-Drama „They Are Us“ von der australischen Schauspielerin Rose Byrne (41, „Brautalarm“, „X-Men: Erste Entscheidung“) dargestellt werden. Drehbuchautor und Regisseu