Diese Männer aus "Sex and the City" sind in der Neuauflage dabei

Cynthia Nixon und David Eigenberg bringen die Figuren Miranda Hobbes und Steve Brady zurück auf die Bildschirme.

imago images/Mary Evans

New York. Demnächst beginnt der Dreh der zehn neuen Folgen "Sex and the City". Nun ist klar, dass weitere bekannte Gesichter im Revival der Kultserie vorkommen.

Fans können sich auf vier weitere bekannte Gesichter in der Neuauflage von "Sex and the City" freuen: Die Schauspieler Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler kehren für die geplante Serie "And Just Like That..." vor