Arabella Kiesbauer kehrt ins deutsche Fernsehen zurück.

imago images/SKATA

München. Die 1990er waren ein besonderes Jahrzehnt, mit ganz besonderen TV-Formaten. Arabella Kiesbauer ist bald wieder im deutschen TV zu sehen – allerdings nicht mit einer nachmittäglichen Talkshow.

In den 1990er Jahren war Arabella Kierbauer eine feste Größe in der deutschen TV-Landschaft. Bei Prosieben moderierte sie die Kultsendung "Arabella". In über 3000 Episoden diskutierte sie mit ihren Gästen über Vaterschaftstest, Affären und