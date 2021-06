Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo will ihr Debüt-Album herausbringen.

Alberto Pezzali/AP/dpa

Los Angeles. Schauspielerin Cynthia Erivo bringt ihr erstes Album heraus. Die Platte mit zwölf Songs soll ab Mitte September erhältlich sein. Einen ersten Vorgeschmack stellte Erivo in den sozialen Medien hoch.

Die britisch-nigerianische Schauspielerin und Sängerin Cynthia Erivo (34, „Harriet“, „Widows - Tödliche Witwen“) will ihr Debüt-Album herausbringen. Erivo kündigte das Album „Ch. 1 Vs. 1“ mit zwölf Songs für Mitte September an. Auf Instagra