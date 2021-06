Weiss und Oerding: EM-Song in der Sauna eingesungen

Der deutsche Popsänger Wincent Weiss hat den Song zur Fußball-EM einfach in der Sauna eingesungen.

H.Schmidt/C. Charisius/dpa-Zentralbild/dpa/dpa

Berlin. Unter der Dusche singt es sich gut? Nicht unbedingt! Für die beiden Sänger Wincent Weiss und Johannes Oerding eingnete sich offensichtlich ein warmes Zimmer für ihren EM-Song ganz besonders gut.

Die Sänger Wincent Weiss (28) und Johannes Oerding (39) haben ihren gemeinsamen Song „Die guten Zeiten“ an einem ungewöhnlichen Ort aufgenommen: in einer Sauna in Sankt Peter-Ording. „Wir hatten keinen Mikrofonständer dabei und haben unser