Annika Lau kehrt als Moderatorin des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" zurück.

imago/Spöttel Picture

Berlin. Weil sich Moderatorin Alina Markau am Freitag in den Mutterschutz verabschiedet, kehrt eine alte Bekannte in das Studio des "Frühstücksfernsehens" zurück. Annika Lau, die nach acht Jahren wieder Teil der "Familie" wird.

