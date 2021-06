Montreux Jazz Festival in kleinerem Rahmen

Mathieu Jaton, Direktor des Montreux Jazz Festivals, während der Vorstellung des Programms des kommenden Montreux Jazz-Festivals.

Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Montreux. „Viel intimere Konzerte“ verspricht der Direktor des Montreux Jazz Festival anlässlich der 55. Ausgabe der legendären Musikreihe. Geplant ist nicht weniger als eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause lädt das Montreux Jazz Festival in der Schweiz in diesem Sommer wieder zu Musikgenuss vor einmaliger Kulisse: Direkt am Genfersee und mit Alpenpanorama im Hintergrund spielen vom 2. bis 17. Juli bekannt