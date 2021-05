Gavin MacLeod trat auch Jahre nach dem "Love Boat"-Ende als Kapitän auf.

imago/ZUMA Press

New York. Er war als Kapitän des "Love Boat" bekannt und spielte in der Sitcom "King of Queens" mit. Der Schauspieler Gavin MacLeod ist gestorben – der Rolle als Schiffsführer blieb er immer treu.

Der US-Schauspieler Gavin MacLeod, in Deutschland vor allem als Kapitän Merrill Stubing aus der Kult-Serie "The Love Boat" bekannt, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das "Love Boat" ist die US-Vorlage des deutschen "Traumschiff". "