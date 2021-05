Der mehrfache Grammy-Gewinner B.J. Thomas ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Mark Reinstein/ZUMA Wire/dpa

Berlin/Arlington. „Raindrops Keep Fallin’ On My Head“ war wohl sein bekanntester Hit. Jetzt ist B.J. Thomas im Alter von 78 Jahren gestorben.

Der US-amerikanische Popsänger B.J. Thomas ist tot. Wie das Management des Künstlers auf seiner Webseite und auf Twitter mitteilte, starb der fünffache Grammy-Gewinner am Samstag zuhause in Arlington/Texas mit 78 Jahren an den Folgen einer