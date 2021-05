Warum GNTM-Gewinnerin Alex nicht "die Trans-Kandidatin" sein will

Die strahlende Gewinnerin Alex Mariah Peter ist Germany's Next Topmodel 2021. Und wie geht es jetzt weiter?

Prosieben/Willi Weber

Hamburg. Heidi Klum hat die Favoritin der Twitter-Blase zur Siegerin der 16. Staffel GNTM gekürt. Jetzt äußert sich Alex zum Narrativ in den Medien: "Ich bin eine transsexuelle Frau, ja. Aber in erster Linie bin ich eine Frau".

Am Donnerstagabend beendete Heidi Klum den langersehnten Satz "Germany's Next Topmodel ist..." mit dem Namen Alex. Die 23-jährige Alex Mariah Peter aus Köln ist die Siegerin der 16. Staffel von GNTM. In den Medien überschlagen sich nun die